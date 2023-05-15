Россия спекулирует на "зерновой сделке", ее экспорт удвоился – представитель Украины в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия шантажирует мир срывом черноморского зернового соглашения и делает вид, будто проигрывает от его действия, а на самом деле экспорт зерна из РФ вырос вдвое.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Отвратительно, что Россия все еще делает вид, будто она проигрывает в этом соглашении. Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, которое было и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море".

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Детали: Кислица отметил, что экспорт российской пшеницы в январе-феврале 2023 года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямая речь: "Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия как оружия, и призываем международное сообщество дать решительный ответ".

Детали: Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что Россия всячески препятствует транспортировке украинского зерна морским путем.

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Он также добавил, что с 1 мая проводится менее трех инспекций в день, тогда как в период с августа 2022-го по апрель 2023 года ежесуточно осуществлялось в среднем по 6,6 проверки.

"В апреле мы смогли экспортировать через зерновой коридор менее 3 млн тонн продукции, что составляет лишь половину наших возможностей сельскохозяйственного экспорта", – сказал Кислица.

Он напомнил членам Совбеза, что дата 18 мая, до которой было продлено действие зернового соглашения, определена только из-за позиции России.

"Черноморская зерновая инициатива не заканчивается на этой неделе. Но именно на этой неделе истекает срок российского шантажа", – пояснил он.

Справка: В понедельник 15 мая Совет Безопасности ООН на заседании в Нью-Йорке обсуждал гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российской войной.