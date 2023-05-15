Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия спекулирует на "зерновой сделке", ее экспорт удвоился – представитель Украины в ООН

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 22:24
Россия спекулирует на зерновой сделке, ее экспорт удвоился – представитель Украины в ООН
Сергей Кислица, фото Getty Images

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия шантажирует мир срывом черноморского зернового соглашения и делает вид, будто проигрывает от его действия, а на самом деле экспорт зерна из РФ вырос вдвое.

Источник: "Укринформ

Прямая речь: "Отвратительно, что Россия все еще делает вид, будто она проигрывает в этом соглашении. Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, которое было и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море".

Детали: Кислица отметил, что экспорт российской пшеницы в январе-феврале 2023 года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Прямая речь: "Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия как оружия, и призываем международное сообщество дать решительный ответ".

Детали: Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что Россия всячески препятствует транспортировке украинского зерна морским путем.

Он также добавил, что с 1 мая проводится менее трех инспекций в день, тогда как в период с августа 2022-го по апрель 2023 года ежесуточно осуществлялось в среднем по 6,6 проверки.

ВИДЕО ДНЯ

"В апреле мы смогли экспортировать через зерновой коридор менее 3 млн тонн продукции, что составляет лишь половину наших возможностей сельскохозяйственного экспорта", – сказал Кислица.

Он напомнил членам Совбеза, что дата 18 мая, до которой было продлено действие зернового соглашения, определена только из-за позиции России.

"Черноморская зерновая инициатива не заканчивается на этой неделе. Но именно на этой неделе истекает срок российского шантажа", – пояснил он.

Справка: В понедельник 15 мая Совет Безопасности ООН на заседании в Нью-Йорке обсуждал гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российской войной.

Темы: зерноРосcияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
зерно
Из-за дефицита зерен робусты в мире растут цены на растворимый кофе – Bloomberg
Турция: В Стамбуле приблизились к продлению действия "зерновой сделки"
Россия снова угрожает разорвать "зерновое соглашение"
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: