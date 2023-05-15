Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 23:15
У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією
Су-27, фото Віталія Кузьміна з Wikipedia

У Росії заявили, що піднімали свій винищувач Су-27 через патрульні літаки НАТО над Балтійським морем поруч з кордоном Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Національного центру управління обороною РФ наводить російське агентство "Интерфакс". 

У Центрі заявили, що літаки ідентифікували як німецький Р-3С "Оріон" та французький "Атлантик-2". 

Реклама:

Після розвороту літаків у напрямку від кордону Росії Су-27 повернувся на аеродром базування. "Порушень державного кордону РФ не допущено", – додали у заяві. 

Нагадаємо, місія європейського агенства Frontex відновлює роботу в Чорному морі після того, як призупиняла її через інцидент з російським Су-35.

Теми: РосіявинищувачіНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: