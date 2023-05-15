Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 23:15
У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією
Су-27, фото Віталія Кузьміна з Wikipedia

У Росії заявили, що піднімали свій винищувач Су-27 через патрульні літаки НАТО над Балтійським морем поруч з кордоном Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Національного центру управління обороною РФ наводить російське агентство "Интерфакс". 

У Центрі заявили, що літаки ідентифікували як німецький Р-3С "Оріон" та французький "Атлантик-2". 

Після розвороту літаків у напрямку від кордону Росії Су-27 повернувся на аеродром базування. "Порушень державного кордону РФ не допущено", – додали у заяві. 

Нагадаємо, місія європейського агенства Frontex відновлює роботу в Чорному морі після того, як призупиняла її через інцидент з російським Су-35.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявинищувачіНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО

відео, фотоСуд відправив Князєва під варту із заставою у 107 мільйонів

Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон

Міністр оборони Британії хоче стати генсеком НАТО: "Це фантастична робота"

фотоСуд арештував адвоката у справі "хабаря Князєву від Жеваго"

У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

Усі новини...
Росія
ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора
У Брянській області РФ шукають пілота бомбардувальника, який розбився в суботу
У Латвії мовна комісія рекомендувала називати російський Калінінград історичною назвою
Останні новини
04:25
оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО
03:59
У Львові прогримів вибух – ЗМІ
03:49
Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
03:18
Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
02:15
У Кривому Розі прогриміли вибухи
01:59
відеоОкупанти повідомили про гучні вибухи у центрі Донецька
01:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"
00:47
Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ
00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
23:35
Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів
Усі новини...
Реклама: