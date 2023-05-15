У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією

У Росії заявили, що піднімали свій винищувач Су-27 через патрульні літаки НАТО над Балтійським морем поруч з кордоном Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Національного центру управління обороною РФ наводить російське агентство "Интерфакс".

У Центрі заявили, що літаки ідентифікували як німецький Р-3С "Оріон" та французький "Атлантик-2".

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Після розвороту літаків у напрямку від кордону Росії Су-27 повернувся на аеродром базування. "Порушень державного кордону РФ не допущено", – додали у заяві.

Нагадаємо, місія європейського агенства Frontex відновлює роботу в Чорному морі після того, як призупиняла її через інцидент з російським Су-35.