В РФ заявили, что поднимали истребитель из-за патрульных самолетов НАТО над Балтией

В России заявили, что поднимали свой истребитель Су-27 из-за патрульных самолетов НАТО над Балтийским морем рядом с границей РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Национального центра управления обороной РФ приводит российское агентство "Интерфакс".

В Центре заявили, что самолеты идентифицировали как немецкий Р-3С "Орион" и французский "Атлантик-2".

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После разворота самолетов в направлении от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования. "Нарушений государственной границы РФ не допущено", – добавили в заявлении.

Напомним, миссия европейского агентства Frontex возобновляет работу в Черном море после того, как приостанавливала ее из-за инцидента с российским Су-35.