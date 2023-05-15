Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ заявили, что поднимали истребитель из-за патрульных самолетов НАТО над Балтией

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 23:15
В РФ заявили, что поднимали истребитель из-за патрульных самолетов НАТО над Балтией
Су-27, фото Виталия Кузьмина с Wikipedia

В России заявили, что поднимали свой истребитель Су-27 из-за патрульных самолетов НАТО над Балтийским морем рядом с границей РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Национального центра управления обороной РФ приводит российское агентство "Интерфакс".

В Центре заявили, что самолеты идентифицировали как немецкий Р-3С "Орион" и французский "Атлантик-2".

Реклама:

После разворота самолетов в направлении от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования. "Нарушений государственной границы РФ не допущено", – добавили в заявлении.

Напомним, миссия европейского агентства Frontex возобновляет работу в Черном море после того, как приостанавливала ее из-за инцидента с российским Су-35.

Темы: РосcияистребителиНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на ЦФО
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: