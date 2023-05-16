Обстріли Сумщини: за добу – майже 140 "прильотів"

Протягом 15 травня російські окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 136 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з міномету (51 вибух), ствольної артилерії (7 вибухів) і здійснював обстріл з гранатомету (55 вибухів).

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У Шалигинській громаді зафіксований мінометний обстріл (9 вибухів).

У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (8 вибухів).

У Новослобідській громаді були обстріли з крупнокаліберного кулемету та ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Також через мінометний обстріл (6 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.