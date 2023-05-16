Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: за добу – майже 140 "прильотів"

"Українська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 00:17
Обстріли Сумщини: за добу – майже 140 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 15 травня російські окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 136 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з міномету (51 вибух), ствольної артилерії (7 вибухів) і здійснював обстріл з гранатомету (55 вибухів).

У Шалигинській громаді зафіксований мінометний обстріл (9 вибухів).

У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (8 вибухів).

У Новослобідській громаді були обстріли з крупнокаліберного кулемету та ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Також через мінометний обстріл (6 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО

відео, фотоСуд відправив Князєва під варту із заставою у 107 мільйонів

Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон

Міністр оборони Британії хоче стати генсеком НАТО: "Це фантастична робота"

фотоСуд арештував адвоката у справі "хабаря Князєву від Жеваго"

У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

Усі новини...
Сумська область
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину
Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 "прильотів"
Ворог за добу вбив 6 цивільних, ще 12 поранені – ОВА
Останні новини
04:25
оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО
03:59
У Львові прогримів вибух – ЗМІ
03:49
Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
03:18
Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
02:15
У Кривому Розі прогриміли вибухи
01:59
відеоОкупанти повідомили про гучні вибухи у центрі Донецька
01:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"
00:47
Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ
00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
23:35
Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів
Усі новини...
Реклама: