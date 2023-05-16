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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 140 "прилетов"

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 00:17
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 140 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 15 мая российские оккупанты совершили 12 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 136 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из миномета (51 взрыв), ствольной артиллерии (7 взрывов) и осуществлял обстрел из гранатомета (55 взрывов).

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В Шалыгинской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (8 взрывов).

В Новослободской громаде были обстрелы из крупнокалиберного пулемета и ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Также из-за минометного обстрела (6 взрывов) повреждена линия электропередач.

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Темы: Сумская областьобстрел
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