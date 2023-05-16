Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 140 "прилетов"

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 00:17
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 140 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 15 мая российские оккупанты совершили 12 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 136 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из миномета (51 взрыв), ствольной артиллерии (7 взрывов) и осуществлял обстрел из гранатомета (55 взрывов).

В Шалыгинской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (8 взрывов).

В Новослободской громаде были обстрелы из крупнокалиберного пулемета и ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Также из-за минометного обстрела (6 взрывов) повреждена линия электропередач.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Сумская область
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 80 "прилетов"
Враг за сутки убил 6 гражданских, еще 12 ранены – ОВА
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: