Окупанти посилено перевіряють автомобілі з українськими номерами – ЦНС
Вівторок, 16 травня 2023, 01:13
Російські загарбники посилили перевірки автомобілів з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Повідомляється, що росіяни затримують на блокпостах автівки з українськими номерами та наполегливо "переконують" власників зареєструвати транспортні засоби у російських органах влади.
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За даними ЦНС, окупанти погрожують, що в майбутньому конфісковуватимуть автомобілі з українською реєстрацією.