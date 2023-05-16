Окупанти посилено перевіряють автомобілі з українськими номерами – ЦНС

Російські загарбники посилили перевірки автомобілів з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що росіяни затримують на блокпостах автівки з українськими номерами та наполегливо "переконують" власників зареєструвати транспортні засоби у російських органах влади.

За даними ЦНС, окупанти погрожують, що в майбутньому конфісковуватимуть автомобілі з українською реєстрацією.