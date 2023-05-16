Оккупанты усиленно проверяют автомобили с украинскими номерами – ЦНС
Вторник, 16 мая 2023, 01:13
Российские захватчики усилили проверки автомобилей с украинскими номерами на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Сообщается, что россияне задерживают на блокпостах машины с украинскими номерами и настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать транспортные средства в российских органах власти.
По данным ЦНС, оккупанты угрожают, что в будущем будут конфисковывать автомобили с украинской регистрацией.
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