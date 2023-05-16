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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у Києві звучали вибухи, працювала ППО

"Українська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 05:42
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у Києві звучали вибухи, працювала ППО
Скріншот

На території всієї України оголошували повітряну тривогу, у Києві і Київській області – двічі за ніч, працювали сили ППО. 

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці сигнал повітряної тривоги спрацював о 02:24.

Наразі тривога не оголошена лише в трьох областях – Сумській, Харківській і Донецькій.

Доповнено о 02:52. У Києві пролунали звуки вибухів. 

Доповнено о 03:00. ППО працює по цілях, не знімайте та не викладайте відео, написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Доповнено о 03:03. У Києві прогриміла серія вибухів. У столиці працює ППО, повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Доповнено о 03:08. У Василькові Київської області також грогриміла серія вибухів, повідомляє кореспондент "Української правди".

Доповнено о 03:11. Київська обласна військова адміністрація повідомила про ракетну небезпеку в області, у регіоні працює ППО.

Доповнено о 03:15. Повітряну тривогу оголошено на території всієї України.

Доповнено о 04:18. На території всієї України, окрім Донецької та Луганської областей, – відбій повітряної тривоги.  

Доповнено о 04:23. У Києві та Київській області повторно оголошено тривогу. 

Доповнено о 05:42. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.  

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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