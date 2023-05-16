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По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в Киеве звучали взрывы, работала ПВО

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 05:42
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в Киеве звучали взрывы, работала ПВО
Скриншот

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Киевской области – дважды за ночь, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог

Детали: В столице сигнал воздушной тревоги сработал в 02:24.

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Сейчас тревога не объявлена только в трех областях – Сумской, Харьковской и Донецкой.

Дополнено в 02:52. В Киеве раздались звуки взрывов.

Дополнено в 03:00. ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео, написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Дополнено в 03:03. В Киеве прогремела серия взрывов. В столице работает ПВО, сообщила Киевская городская военная администрация.

Дополнено в 03:08. В Василькове Киевской области также прогремела серия взрывов, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Дополнено в 03:11. Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной опасности в области, в регионе работает ПВО.

Дополнено в 03:15. На территории всей Украины - отбой воздушной тревоги.

Дополнено в 04:18. На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, – отбой воздушной тревоги.

Дополнено в 04:23. В Киеве и Киевской области повторно объявлена тревога.

Дополнено в 05:42. На териротии всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
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