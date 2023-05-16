Перший італійсько-французький ЗРК SAMP/T вже в Україні – ЗМІ

Україна отримала перший італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс SAMP/T, який є системою протиповітряної оборони дальньої дії.

Джерело: італійське видання La Stampa

Дослівно: "В Україну прибув італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців".

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Довідково. Протиракетна система оборони SAMP/T призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км.

SAMP/T розробив європейський консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Вага бойової частини ЗРК – 20 кг, стартова маса – 450 кг. Система стоїть на озброєнні в Італії, Франції та Сінгапурі.

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