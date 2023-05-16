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Первый итальянско-французский ЗРК SAMP/T уже в Украине – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 02:41
Первый итальянско-французский ЗРК SAMP/T уже в Украине – СМИ
ЗРК SAMP/T. Фото Getty Images

Украина получила первый итальянско-французский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, который является системой противовоздушной обороны дальнего действия.

Источник: итальянское издание La Stampa

Дословно: "В Украину прибыл итальянско-французский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов".

Справка. Противоракетная система обороны SAMP/T предназначена для защиты поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

SAMP/T разработал европейский консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Вес боевой части ЗРК – 20 кг, стартовая масса – 450 кг. Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T.
  • Группа из примерно 20 украинских военнослужащих в марте завершила в Италии программу подготовки по работе с противоракетной системой SAMP/T.

Темы: УкраинаИталияФранцияПРО
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