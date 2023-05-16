На Донеччині окупанти використовують заклади освіти для укриття – Генштаб

У місті Ясинувата Донецької області росіяни використовують шкільні будівлі для розміщення особового складу, зберігання техніки та укриття.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник й надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.

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Будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття".