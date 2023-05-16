На Донетчине оккупанты используют учебные заведения для укрытия – Генштаб

В городе Ясиноватая Донецкой области россияне используют школьные здания для размещения личного состава, хранения техники и укрытия.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях.

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Здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы спрятана военная техника, подвальные помещения служат в качестве укрытия".