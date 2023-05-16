Понад 40% українських біженців змогли знайти роботу в Естонії

За даними міністерства соціальних справ Естонії, 44% українських біженців віком 20-64 років змогли працевлаштуватися в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Зазначається, що частка біженців, які влаштувалися на роботу, в Естонії значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).

Водночас, як зазначили у міністерстві, високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, що відповідає їхній кваліфікації. Проблема полягає в недостатньому знанні мов і дефіциті можливостей з догляду за дітьми біженців.

Трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.

Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 тисяч осіб, 58% з яких працездатного віку.

Раніше європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила, що майже 700 тисяч українських біженців мають роботу, а ще 450 тисяч дітей зараз навчаються в школах та університетах по всьому ЄС.