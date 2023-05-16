Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии

По данным министерства социальных дел Эстонии, 44% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет смогли трудоустроиться в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Отмечается, что доля беженцев, которые устроились на работу, в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (30%).

В то же время, как отметили в министерстве, высокий уровень образования беженцев не гарантирует им работу, соответствующую их квалификации. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по уходу за детьми беженцев.

Трудовая деятельность большинства из украинских беженцев длится уже более двухсот дней.

Сейчас в Эстонии под временной защитой находится более 40 тысяч человек, 58% из которых трудоспособного возраста.

Ранее европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что почти 700 тысяч украинских беженцев имеют работу, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.