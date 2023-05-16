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Захисники за добу знищили 520 загарбників, 12 БПЛА та 13 ворожих артсистем

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 08:14
Захисники за добу знищили 520 загарбників, 12 БПЛА та 13 ворожих артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових, 3 762 танки, 3 150 артилерійських систем та 7 348 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,  
  • танків − 3 762 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3 150 (+13) од,
  • РСЗВ − 562 (+0) од,
  • засобів ППО − 316 (+0) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,
  • крилатих ракет − 973 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,
  • спеціальної техніки − 410 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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