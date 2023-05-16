Захисники за добу знищили 520 загарбників, 12 БПЛА та 13 ворожих артсистем
Вівторок, 16 травня 2023, 08:14
Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових, 3 762 танки, 3 150 артилерійських систем та 7 348 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,
- танків − 3 762 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,
- артилерійських систем – 3 150 (+13) од,
- РСЗВ − 562 (+0) од,
- засобів ППО − 316 (+0) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,
- крилатих ракет − 973 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,
- спеціальної техніки − 410 (+3) од.
Дані уточнюються.