Защитники за сутки уничтожили 520 захватчиков, 12 БПЛА и 13 вражеских артсистем
Вторник, 16 мая 2023, 08:14
Россия в войне против Украины уже потеряла почти 200 000 военных, 3 762 танка, 3 150 артиллерийских систем и 7 348 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 199 980 (+520) человек ликвидировано,
- танков − 3 762 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 7 348 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 3 150 (+13) ед,
- РСЗО − 562 (+0) ед,
- средств ПВО − 316 (+0) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 732 (+12) ед,
- крылатых ракет − 973 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 048 (+14) ед,
- специальной техники − 410 (+3) ед.
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ