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Защитники за сутки уничтожили 520 захватчиков, 12 БПЛА и 13 вражеских артсистем

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 08:14
Защитники за сутки уничтожили 520 захватчиков, 12 БПЛА и 13 вражеских артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла почти 200 000 военных, 3 762 танка, 3 150 артиллерийских систем и 7 348 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 199 980 (+520) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 762 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 348 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 3 150 (+13) ед,
  • РСЗО − 562 (+0) ед,
  • средств ПВО − 316 (+0) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 732 (+12) ед,
  • крылатых ракет − 973 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 048 (+14) ед,
  • специальной техники − 410 (+3) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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