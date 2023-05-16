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Окупанти убили 7 цивільних на Харківщині та Донеччині й поранили ще 5

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 11:28
Окупанти убили 7 цивільних на Харківщині та Донеччині й поранили ще 5
Наслідки російського удару по Авдіївці 15 травня. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 7 людей загинули та ще 5 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Харківської областей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 15 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини − в Авдіївці. Крім того, у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації. Ще 4 людини в області дістали поранення".

Деталі: Згодом Кириленко у Facebook додав, що кількість загиблих від рук росіян на Донеччині зросла до 5 осіб.

Про двох загиблих повідомив також голова Харківщини − внаслідок російського артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинули цивільні чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Увечері 15 травня окупанти масовано обстрілювали м. Вовчанськ Чугуївського району − пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.

У с. Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

 

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Теми: Донецька областьХарківська областьвійнажертви
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