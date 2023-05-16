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Оккупанты убили 7 гражданских в Харьковской и Донецкой областях и ранили еще 5

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 11:28
Оккупанты убили 7 гражданских в Харьковской и Донецкой областях и ранили еще 5
Последствия российского удара по Авдеевке 15 мая. Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере 7 человек погибли и еще 5 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Харьковской областей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 15 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области − в Авдеевке. Кроме того, в Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Еще 4 человека в области получили ранения".

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Детали: Позже Кириленко в Facebook добавил, что количество погибших от рук россиян в Донецкой области возросло до 5 человек.

О двух погибших сообщил также глава Харьковщины − в результате российского артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибли гражданские мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Вечером 15 мая оккупанты массированно обстреливали г. Волчанск Чугуевского района − повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.

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В с. Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьвойнажертвы
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