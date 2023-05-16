Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты убили 7 гражданских в Харьковской и Донецкой областях и ранили еще 5

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 11:28
Оккупанты убили 7 гражданских в Харьковской и Донецкой областях и ранили еще 5
Последствия российского удара по Авдеевке 15 мая. Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере 7 человек погибли и еще 5 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Харьковской областей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 15 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области − в Авдеевке. Кроме того, в Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Еще 4 человека в области получили ранения".

Детали: Позже Кириленко в Facebook добавил, что количество погибших от рук россиян в Донецкой области возросло до 5 человек.

О двух погибших сообщил также глава Харьковщины − в результате российского артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибли гражданские мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Вечером 15 мая оккупанты массированно обстреливали г. Волчанск Чугуевского района − повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.

В с. Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьХарьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Донецкая область
Французские следователи прибыли в Украину расследовать гибель журналиста AFP
На Донетчине оккупанты используют учебные заведения для укрытия – Генштаб
Несмотря на "дикое сопротивление" украинские бойцы продвинулись на флангах Бахмута и взяли еще пленных
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: