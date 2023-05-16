У невизнаному Придністров'ї звучав сигнал повітряної тривоги

У молдовському місті Бендери, розташованому на теритоорії невизнаного Придністров’я, пізно ввечері 15 травня прозвучав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава адміністрації міста Роман Іванченко закликав містян дотримуватися спокою, повідомив телеграм-канал "Бендеры инфо". Іванченко заявив, що сирена звучала через технічну несправність.

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У березні в ефірі російських радіостанцій, які ретранслюють у Придністров'ї, пролунав сигнал повітряної тривоги. У МНС Росії тоді заявили, що сервери радіостанцій зламали, нагадує видання Newsmaker.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед" − усі ворожі цілі оборонці збили.