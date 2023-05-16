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ППО збила усі ракети і дрони росіян, які летіли вночі по Україні, зокрема − 6 "Кинджалів"

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 08:33
ППО збила усі ракети і дрони росіян, які летіли вночі по Україні, зокрема − 6 Кинджалів
Інфографіка з Telegram Олещука

Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед" − усі ворожі цілі оборонці збили.

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Telegram, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram 

Пряма мова Залужного: "Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України".

Деталі: Крім того, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCam".

Ці ворожі цілі також усі знищили.

Олещук додав, що тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Зокрема, упродовж доби 15 травня та на початок доби 16 травня захисники здійснили понад 20 групових авіаударів.

Передісторія:

  • Вночі 16 травня на території всієї України оголошували повітряну тривогу, у Києві і Київській області – двічі за ніч. 
  • У столиці прогриміла серія гучних вибухів, спрацювала ППО.
  • У Києві на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки збитої ракети, уламки ракет також приземлилися у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих.

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Теми: ракетний ударбезпілотникиППО
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