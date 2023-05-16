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В непризнанном Приднестровье звучал сигнал воздушной тревоги

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 09:36

В молдавском городе Бендеры, расположенном на территории непризнанного Приднестровья, поздно вечером 15 мая прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава администрации города Роман Иванченко призвал горожан соблюдать спокойствие, сообщил телеграмм-канал "Бендеры инфо".  Иванченко заявил, что сирена звучала из-за технической неисправности.

В марте в эфире российских радиостанций, которые ретранслируют в Приднестровье, прозвучал сигнал воздушной тревоги. В МЧС России тогда заявили, что серверы радиостанций взломали, напоминает издание Newsmaker.

Напомним, российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и рядом беспилотников "Шахед" – все вражеские цели защитники сбили.

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Темы: воздушная тревогаМолдова
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