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Київ хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16 – радник Міноборони

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 10:14

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак назвав кількість винищувачів F-16, яку Київ сподівається отримати від союзників. 

Про це він сказав виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сака, Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. 

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Київ заявляє західним лідерам, що потреба в сучасних літаках стала більш гострою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на більших відстанях. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять, сказав Сак.

"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже багатообіцяючий знак", – сказав Сак. 

"Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", – додав він.

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Сак відзначив, що президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі і на саміті НАТО в Литві в липні.

За словами радника міністра оборони, український президент отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.

15 травня стало відомо, що Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

Крім того, французький президент Еммануель Макрон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив про "відчинені двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

Теми: авіа
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