Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16 – советник Минобороны

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 10:14

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак назвал количество истребителей F-16, которое Киев надеется получить от союзников.

Об этом он сказал изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Сака, Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Реклама:

Киев заявляет западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, которые достигают целей на больших расстояниях. Сейчас Украина не имеет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их переносят, сказал Сак.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак", – сказал Сак.

"Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Сак отметил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле.

По словам советника министра обороны, украинский президент получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они поощряли таких союзников, как США и Турция.

15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил об "открытых дверях" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
авиа
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: