Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16 – советник Минобороны

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак назвал количество истребителей F-16, которое Киев надеется получить от союзников.

Об этом он сказал изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Сака, Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

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Киев заявляет западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, которые достигают целей на больших расстояниях. Сейчас Украина не имеет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их переносят, сказал Сак.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак", – сказал Сак.

"Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", – добавил он.

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Сак отметил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле.

По словам советника министра обороны, украинский президент получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они поощряли таких союзников, как США и Турция.

15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил об "открытых дверях" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.