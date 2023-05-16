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Британська розвідка повідомила про тактичні успіхи України в районі Бахмута

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 10:22

За останні чотири дні Сили оборони України досягли тактичних успіхів в районі міста Бахмут Донецької області.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За даними британської розвідки, попри те, що група "Вагнера" продовжує поступово просуватися у центрі Бахмута, українські військові змогли стабілізувати фланги.

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Окрім просування на південь від міста, українським військам вдалося відтіснити російську лінію фронту на північний захід від Бахмута. Як зазначили у відомстві, це могло дозволити українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506.

"Україна стримує просування російських військ на захід вздовж лінії каналу Сіверський Донець – Донбас, перетворивши водну артерію на перешкоду у складі глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр", – йдеться в повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла про занепокоєння Кремля неспроможністю системи протиповітряної оборони РФ перехоплювати безпілотники, які атакують об'єкти на території країни.

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Теми: Велика Британіярозвідка
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