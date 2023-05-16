Британская разведка сообщила о тактических успехах Украины в районе Бахмута

За последние четыре дня Силы обороны Украины достигли тактических успехов в районе города Бахмут Донецкой области.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По данным британской разведки, несмотря на то, что группа "Вагнера" продолжает постепенно продвигаться в центре Бахмута, украинские военные смогли стабилизировать фланги.

Кроме продвижения на юг от города, украинским войскам удалось оттеснить российскую линию фронта на северо-запад от города. Как отметили в ведомстве, это могло позволить украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки 0506.

"Украина сдерживает продвижение российских войск на запад вдоль линии канала Северский Донец – Донбасс, превратив водную артерию в препятствие в составе глубокой оборонительной зоны вокруг города Часов Яр", – говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала об обеспокоенности Кремля неспособностью системы противовоздушной обороны РФ перехватывать беспилотники, которые атакуют объекты на территории страны.