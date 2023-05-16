Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області РФ: 5 поранених − росЗМІ

На будівлю прикордонного управління УФСБ у Курській області РФ безпілотник скинув 3 боєприпаси, унаслідок чого 5 російських прикордонників дістали поранення, повідомляють російські пабліки в Telegram.

Джерело: Telegram-канал Astra, Слідком РФ, губернатор Курської області Роман Старовойт в Telegram

Деталі: За даними Astra, атака сталася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси скинули на адміністративну будівлю ПУ УФСБ в селищі Глушково Курської області.

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Дослівно Astra: "До Глушковської ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників: з осколковим пораненням у живіт прапорщика Дмитра С., з осколковим пораненням у шию прапорщика Актира М., з осколковим пораненням в обличчя прапорщика Альберта Т., з осколковим пораненням у стегно прапорщика Павла М., з осколковим пораненням в обличчя прапорщика Томірлана К."

Деталі: Місцева російська влада про цю атаку поки що не повідомляє. Однак губернатор області Роман Старовой повідомив про інший удар БПЛА по Курській області, який нібито стався ввечері 15 травня.

Пряма мова Старовойта: "У Суджанському районі неподалік від села Плєхово український безпілотник скинув вибуховий пристрій на екскаватор, який працював. Унаслідок вибуху легко поранено в плече водія будівельної техніки. Оперативно його доправили в Суджанську ЦРЛ, де йому надають допомогу, зокрема, і столичні хірурги".

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Фото з Telegram старовойта

Деталі: Слідчий комітет РФ повідомив, що слідчі розслідуватимуть атаки нібито "збройних формувань України" по Плєхово в Курській області та по Клинця Брянської області РФ, де нібито збили український безпілотник, унаслідок чого пошкоджений балкон житлового будинку.