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Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области РФ: 5 раненых − росСМИ

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 10:33
Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области РФ: 5 раненых − росСМИ
Скриншот из google.maps

На здание пограничного управления УФСБ по Курской области РФ беспилотник сбросил 3 боеприпаса, в результате чего 5 российских пограничников получили ранения, сообщают российские паблики в Telegram.

Источник: Telegram-канал Astra, Следком РФ, губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Детали: По данным Astra, атака произошла в 23 часа 15 мая. Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в посёлке Глушково Курской области.

Дословно Astra: "В Глушковскую ЦРБ госпитализированы 5 пограничников: с осколочным ранением в живот прапорщик Дмитрий С., с осколочным ранением в шею прапорщик Актыр М., с осколочным ранением в лицо прапорщик Альберт Т., с осколочным ранением в бедро прапорщик Павел М., с осколочным ранением в лицо прапорщик Томирлан К."

Детали: Местные российские власти об этой атаке пока не сообщают. Однако губернатор области Роман Старовой сообщил о другом ударе БПЛА по Курской области, которая якобы произошла вечером 15 мая.

Прямая речь Старовойта: "В Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги". 

 
Фото Из Telegram старовойта 

Детали: Следком РФ сообщил, что следователи будут расследовать атаки якобы "вооруженных формирований Украины" по Плехово в Курской области и по Клинцах Брянской области РФ, где якобы сбили украинский беспилотник, в результате чего поврежден балкон жилого дома.

Темы: РосcиябеспилотникиФСБ
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