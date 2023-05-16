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ДБР повідомило про підозру військовому, який здав в полон 277 морпіхів у Маріуполі

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 10:47
ДБР повідомило про підозру військовому, який здав в полон 277 морпіхів у Маріуполі
Костянтин Безсмертний розповідає про своє рішення здатися в полон росЗМІ, скрін Медійна ініціатива

ДБР заочно повідомило про підозру начальнику речової служби 501 обмп Костянтину Безсмертному, який у квітні минулого року обманом змусив здатися в полон морпіхів у Маріуполі, а також скасувало підозри 277 бійцям, яких звинувачували у дезертирстві.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: З кінця лютого 2022 року військовослужбовці цього батальйону захищали Маріуполь. У квітні того ж року російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон. У проросійських Telegram-каналах поширювали відео, на якому було видно чоловіків без зброї, які йшли з піднятими руками. 

Бійці 501 ОБМП в одному з покинутих ангарів у селищі Сартана. Скріншот з відео росмедіа
Бійці 501 ОБМП в одному з покинутих ангарів у селищі Сартана. Скріншот з відео росмедіа
Медійна ініціатива

Правоохоронні органи рік тому почали розслідування за статтею 430 Кримінального кодексу (добровільна здача у полон).

Більше: Пішки з оточеного міста. Невідома історія виходу морпіхів із Маріуполя

Дослівно ДБР: "Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 

277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон".

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Більше деталей: За даними УП, йдеться про старшого лейтенанта Костянтина Безсмертного.

ДБР також ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Таким чином, родичі морпіхів можуть отримувати виплати від уповноважених органів.

Також встановлено, що після диверсії в Маріуполі, начальник переїхав до рідного Бердянська і знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року.

Безсмертному повідомлено про підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває слідство. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

Теми: ДБРполоненідержзрадаЗбройні сили
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