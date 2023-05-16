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ГБР сообщило о подозрении военному, который сдал в плен 277 морпехов в Мариуполе

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 10:47
ГБР сообщило о подозрении военному, который сдал в плен 277 морпехов в Мариуполе
Константин Бессмертный рассказывает о своем решении сдаться в плен росСМИ, скрин Медийная инициатива

ГБР заочно сообщило о подозрении начальнику вещевой службы 501 обмп Константину Бессмертному, который в апреле прошлого года обманом заставил сдаться в плен защитников Мариуполя, а также отменило подозрения 277 бойцам, которых обвиняли в дезертирстве.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, источники УП в правоохранительных органах

Детали: С конца февраля 2022 года военнослужащие этого батальона защищали Мариуполь. В апреле того же года российские пропагандистские СМИ сообщили, что якобы морпехи 501 бригады добровольно сдались в плен. В пророссийских Telegram-каналах распространяли видео, на котором было видно мужчин без оружия, которые шли с поднятыми руками. 

Правоохранительные органы год назад начали расследование по статье 430 Уголовного кодекса (добровольная сдача в плен).

 

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Дословно ГБР: "Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 

277 военнослужащим бригады был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР". Военных ввели в заблуждение, и поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен".

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Детали: По данным УП, речь идет о старшем лейтенанте Константине Бессмертном.

ГБР также приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. Таким образом, родственники морпехов могут получать выплаты от уполномоченных органов.

Также установлено, что после диверсии в Мариуполе, начальник переехал в родной Бердянск и снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года.

Бессмертному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение. Продолжается следствие. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Темы: ГБРпленныегосизменаВооруженные силы
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