ЗСУ під Бахмутом наступають уже 3 дні, ворог в ступорі − Сирський

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії упродовж останніх 3 днів, які повністю дезорієнтували ворога.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача сухопутних військ: "Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша".

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Деталі: Він додав, що наразі "вагнерівці" почуваються у Бахмуті, як щурі у мишоловці, бо сили оборони з півночі і з півдня продовжують наступальні дії і здобувають перемоги.



За словами Сирського, захисники Бахмута використовують принцип "активної оборони", таким чином руйнуючи плани ворога, який досі має "більше ресурсів".

Він додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. А також, що вони всі разом прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.