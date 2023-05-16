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ЗСУ під Бахмутом наступають уже 3 дні, ворог в ступорі − Сирський

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 11:11
ЗСУ під Бахмутом наступають уже 3 дні, ворог в ступорі − Сирський
Сирський із оборонцями на Бахмутському напрямку. Скриншот з відео з Telegram Сирського

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії упродовж останніх 3 днів, які повністю дезорієнтували ворога.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача сухопутних військ: "Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша".  

Деталі: Він додав, що наразі "вагнерівці"  почуваються у Бахмуті, як щурі у мишоловці, бо сили оборони з півночі і з півдня продовжують наступальні дії і здобувають перемоги.

За словами Сирського, захисники Бахмута використовують принцип "активної оборони", таким чином руйнуючи плани ворога, який досі має "більше ресурсів".

Він додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. А також, що вони всі разом прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.  

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Теми: Бахмутвійнаконтрнаступ
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