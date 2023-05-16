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ВСУ под Бахмутом наступают уже 3 дня, враг в ступоре − Сырский

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 11:11
ВСУ под Бахмутом наступают уже 3 дня, враг в ступоре − Сырский
Сырский с защитниками на Бахмутском направлении. Скриншот из видео из Telegram Сырского

Командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил военных под Бахмутом и поблагодарил их за контрнаступательные действия в течение последних 3 дней, которые полностью дезориентировали врага.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего сухопутных войск: "Уважаемые побратимы, уважаемые герои, вы сегодня пишете новейшую историю. Очередная страница нашей войны и она началась буквально 3 дня назад, когда вы перешли к наступлению. Вы своими действиями ввели в стопор всю российскую армию, потому что россияне не знают, где наступление, где наше генеральное наступление, что происходит под Бахмутом, который они уже считали своим и рассказывали, что он уже фактически окружен. А сейчас ситуация совершенно другая". 

Детали: Он добавил, что сейчас "вагнеровцы" чувствуют себя в Бахмуте, как крысы в мышеловке, потому что силы обороны с севера и с юга продолжают наступательные действия и эти атаки успешные.  

По словам Сырского, защитники Бахмута используют принцип "активной обороны", таким образом разрушая планы врага, который до сих пор имеет "больше ресурсов".

Он добавил, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонительной операции. А также, что они все вместе просчитали все возможные сценарии развития событий.

Темы: Бахмутвойнаконтрнаступление
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