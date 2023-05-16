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Зеленський повернувся до Києва і відразу провів Ставку

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 12:45
Зеленський повернувся до Києва і відразу провів Ставку
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача після свого повернення з Європи до Києва, на якій заслухав інформацію про ситуацію на фронті.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (оперативно-стратегічних угрупувань військ − ред.) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок".

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Деталі: На цьому засіданні також скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів, їхній розподіл по бойових частинах та резервах.

Крім того, за словами Зеленського, заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Передісторія:

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  • Увечері 15 травня президент Володимир Зеленський заявив, що повертається з візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України і з більшою підтримкою української формули миру. 

Теми: Зеленськийставка
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