Зеленський повернувся до Києва і відразу провів Ставку
Вівторок, 16 травня 2023, 12:45
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача після свого повернення з Європи до Києва, на якій заслухав інформацію про ситуацію на фронті.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (оперативно-стратегічних угрупувань військ − ред.) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок".
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Деталі: На цьому засіданні також скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів, їхній розподіл по бойових частинах та резервах.
Крім того, за словами Зеленського, заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.
Передісторія:
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- Увечері 15 травня президент Володимир Зеленський заявив, що повертається з візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України і з більшою підтримкою української формули миру.