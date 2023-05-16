Зеленский вернулся в Киев и сразу провел Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего после своего возвращения из Европы в Киев, на которой заслушал информацию о ситуации на фронте.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Первое дело после возвращения в Киев − Ставка. Заслушал руководителей ОСГВов (оперативно-стратегических группировок войск − ред.) о ходе боевых действий на их участках фронта. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок".

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Детали: На этом заседании также скорректировали график поставки вооружения и боеприпасов, их распределение по боевым частям и резервам.

Кроме того, по словам Зеленского, заслушали результаты проверки боеготовности новосозданных бригад.

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