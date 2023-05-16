"Армія дронів" у дії: українські БПЛА спалили російські установки "Змій Горинич"

Безпілотники-камікадзе "Пегас" на Бахмутському напрямку знищили дві ворожі установки для розмінування УР-83П, так звані "Змій Горинич".

Джерело: віцепрем’єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас". "Пташки" придбали завдяки вашим донатам через United 24.

Результат — знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич". А ще — 1300 кг тротилу".

Деталі: За словами Федорова, росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття українських воїнів.

"Тепер "Змій Горинич" — це купка мотлоху", резюмує віцепрем'єр.

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Довідково: За даними "Армія Inform", установка розмінування УР-83П "Змій Горинич" зазвичай доставляється до місця призначення колісною технікою.

При загальній масі трохи більше ніж 1,8 тонни вона здатна закидати заряд УЗП-83, що важить 1380 кг, на відстань до пів кілометра. Детонація такого заряду здатна створити прохід у мінному загородженні довжиною понад 110 метрів та шириною від 6 до 12 метрів.