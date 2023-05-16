Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Армия дронов" в действии: украинские БПЛА сожгли российские установки "Змей Горыныч"

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 12:50
Армия дронов в действии: украинские БПЛА сожгли российские установки Змей Горыныч
"Змей Горыныч". фото из открытых источников

Беспилотники-камикадзе "Пегас" на Бахмутском направлении уничтожили две вражеские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змей Горыныч".

Источник: вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Работает Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас". "Птички" приобрели благодаря вашим донатам через United 24.

Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще - 1300 кг тротила".

Детали: По словам Федорова, россияне использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытия украинских воинов.

"Теперь "Змей Горыныч" - это кучка мусора", - резюмирует вице-премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: По данным "Армія Inform", установка разминирования УР-83П "Змей Горыныч" обычно доставляется к месту назначения колесной техникой.

При общей массе чуть более 1,8 тонны она способна забрасывать заряд УЗП-83, весящий 1380 кг, на расстояние до полукилометра. Детонация такого заряда способна создать проход в минном заграждении длиной более 110 метров и шириной от 6 до 12 метров.

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
беспилотники
СМИ раскрыли, какие дальнобойные дроны Британия готовит для Украины
Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области РФ: 5 раненых − росСМИ
ПВО сбила все ракеты и дроны россиян, которые летели ночью по Украине, в частности − 6 "Кинжалов"
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: