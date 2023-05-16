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"Армия дронов" в действии: украинские БПЛА сожгли российские установки "Змей Горыныч"

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 12:50
Армия дронов в действии: украинские БПЛА сожгли российские установки Змей Горыныч
"Змей Горыныч". фото из открытых источников

Беспилотники-камикадзе "Пегас" на Бахмутском направлении уничтожили две вражеские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змей Горыныч".

Источник: вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Работает Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас". "Птички" приобрели благодаря вашим донатам через United 24.

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Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще - 1300 кг тротила".

Детали: По словам Федорова, россияне использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытия украинских воинов.

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"Теперь "Змей Горыныч" - это кучка мусора", - резюмирует вице-премьер.

Справка: По данным "Армія Inform", установка разминирования УР-83П "Змей Горыныч" обычно доставляется к месту назначения колесной техникой.

При общей массе чуть более 1,8 тонны она способна забрасывать заряд УЗП-83, весящий 1380 кг, на расстояние до полукилометра. Детонация такого заряда способна создать проход в минном заграждении длиной более 110 метров и шириной от 6 до 12 метров.

Темы: беспилотникивойна
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