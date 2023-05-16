Росіяни погрожують вимкнути світло у жителів окупованої Запорізької області – ЦНС

Окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів захопленої частини Запорізької області, які не мають російських паспортів.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: ЦНС повідомляє, що окупанти змушують жителів переукладати договори про постачання електроенергії, для чого необхідно мати російські "документи".

Зокрема, для цього необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності на житло.

Спротиву повідомляє, що окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії.