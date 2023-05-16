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Россияне угрожают отключить свет у жителей оккупированной Запорожской области – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 мая 2023, 14:21
Россияне угрожают отключить свет у жителей оккупированной Запорожской области – ЦНС
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Оккупанты угрожают отключить от электроснабжения дома жителей захваченной части Запорожской области, которые не имеют российских паспортов.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что оккупанты заставляют жителей перезаключать договоры о поставках электроэнергии, для чего необходимо иметь российские "документы".

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В частности, для этого необходимо иметь российские паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье. 

Сопротивления сообщает, что оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение соглашения, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии.

Темы: Запорожская областьэлектроэнергияоккупацияпаспорт
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