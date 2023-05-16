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У Раді очікують, що запрошення до НАТО з датами Україна отримає на саміті у Вашингтоні

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 14:42

Україна може отримати запрошення до НАТО з конкретними датами на саміті Альянсу у Вашингтоні, а не у Вільнюсі.

Так вважає голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Запрошення з конкретними датами, думаю, що не зовсім реальне саме на цьому саміті (у Вільнюсі. – Ред.). Але я сподіваюся, що на наступному, який буде у Вашингтоні, це буде... питання номер один", – сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас народний депутат зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО Україні реально отримати гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки – реально, перспективи – реально, коли дадуть змогу умови безпеки. Ось такого формулювання нам буде достатньо, плюс гарантії безпеки до того часу, коли ми станемо повноцінними членами НАТО. Ось це, я думаю, максимум, який ми можемо на сьогодні отримати на саміті у Вільнюсі", – зазначив Чернєв.

За його словами, Україна у Вільнюсі хоче почути "абсолютно чіткі запевнення", що Альянс чекає на неї після закінчення війни.

"Графік надання членства після війни ми також просимо. Тиснемо, вимагаємо на різних рівнях у різних форматах, прописуючи... ті конкретні слова чи фрази, які ми хочемо побачити у фінальному комюніке саміту. І ці пункти теж там є. Сподіваюся, що ми їх отримаємо і за результатами цього саміту", – сказав Чернєв.

Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться у 2024 році.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає "сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу", якщо вона не переможе у війні "як суверенна незалежна нація в Європі".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав НАТО ухвалити "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство в Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

Теми: Верховна РадаНАТО
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