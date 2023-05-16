В Раде ожидают, что приглашение в НАТО с датами Украина получит на саммите в Вашингтоне

Украина может получить приглашение в НАТО с конкретными датами на саммите Альянса в Вашингтоне, а не в Вильнюсе.

Так считает глава постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приглашение с конкретными датами, думаю, что не совсем реально именно на этом саммите (в Вильнюсе. – Ред.). Но я надеюсь, что на следующем, который будет в Вашингтоне, это будет... вопрос номер один", – сказал Чернев в эфире национального телемарафона во вторник.

В то же время народный депутат отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО Украине реально получить гарантии безопасности.

"Гарантии безопасности – реально, перспективы – реально, когда позволят условия безопасности. Вот такой формулировки нам будет достаточно, плюс гарантии безопасности до того времени, когда мы станем полноценными членами НАТО. Вот это, я думаю, максимум, который мы можем на сегодня получить на саммите в Вильнюсе", – отметил Чернев.

По его словам, Украина в Вильнюсе хочет услышать "абсолютно четкие заверения", что Альянс ждет ее после окончания войны.

"График предоставления членства после войны мы также просим. Давим, требуем на разных уровнях в разных форматах, прописывая... те конкретные слова или фразы, которые мы хотим увидеть в финальном коммюнике саммита. И эти пункты тоже там есть. Надеюсь, что мы их получим и по результатам этого саммита", – сказал Чернев.

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Саммит НАТО в Вашингтоне состоится в 2024 году.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет "смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса", если она не победит в войне "как суверенная независимая нация в Европе".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" по заявке Киева на членство в Альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.