Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде ожидают, что приглашение в НАТО с датами Украина получит на саммите в Вашингтоне

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 14:42

Украина может получить приглашение в НАТО с конкретными датами на саммите Альянса в Вашингтоне, а не в Вильнюсе.

Так считает глава постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приглашение с конкретными датами, думаю, что не совсем реально именно на этом саммите (в Вильнюсе. – Ред.). Но я надеюсь, что на следующем, который будет в Вашингтоне, это будет... вопрос номер один", – сказал Чернев в эфире национального телемарафона во вторник.

Реклама:

В то же время народный депутат отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО Украине реально получить гарантии безопасности.

"Гарантии безопасности – реально, перспективы – реально, когда позволят условия безопасности. Вот такой формулировки нам будет достаточно, плюс гарантии безопасности до того времени, когда мы станем полноценными членами НАТО. Вот это, я думаю, максимум, который мы можем на сегодня получить на саммите в Вильнюсе", – отметил Чернев.

По его словам, Украина в Вильнюсе хочет услышать "абсолютно четкие заверения", что Альянс ждет ее после окончания войны.

ВИДЕО ДНЯ

"График предоставления членства после войны мы также просим. Давим, требуем на разных уровнях в разных форматах, прописывая... те конкретные слова или фразы, которые мы хотим увидеть в финальном коммюнике саммита. И эти пункты тоже там есть. Надеюсь, что мы их получим и по результатам этого саммита", – сказал Чернев.

Саммит НАТО в Вашингтоне состоится в 2024 году.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет "смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса", если она не победит в войне "как суверенная независимая нация в Европе".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" по заявке Киева на членство в Альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.

Темы: Верховная РадаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: