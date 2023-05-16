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Чернівецька облрада просить заборонити діяльність УПЦ МП в області

Альона Мазуренко Вівторок, 16 травня 2023, 14:53
Чернівецька облрада просить заборонити діяльність УПЦ МП в області
Чернівецька обласна рада закликає заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією, на території області. Головам громад рекомендують припинити договори про оренду майна та землі для таких церковних організацій. 

Джерело: Чернівецька обласна рада

Дослівно: "Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією), забороненою на території Чернівецької області.

За це проголосували сьогодні (16 травня) під час засідання ХІІ чергової сесії 40 обласних обранців".

Деталі: Депутати пропонують Верховній Раді визначити законопроєкти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, що мають доведений зв’язок з РФ, як актуальні для їх позачергового розгляду та прийняття.

Рекомендації отримала й Чернівецька обласна державна адміністрація.

ЧОДА закликають проаналізувати, чи є законним використання "культових будівель та майна держави, переданого у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам)", які мають зв’язок з Росією.

Головам територіальних громад краю рекомендують припинити "договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами)", які мають зв’язок з РФ, та заборони користуватися майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 27 грудня 2022 року місцеві депутати звернулися до Верховної Ради, президента та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ МП, релігійних організацій з центром в РФ, що діють на території України.

Теми: Чернівецька областьУПЦ МПрелігіяцерква
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