Чернівецька облрада просить заборонити діяльність УПЦ МП в області
Джерело: Чернівецька обласна рада
Дослівно: "Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією), забороненою на території Чернівецької області.
За це проголосували сьогодні (16 травня) під час засідання ХІІ чергової сесії 40 обласних обранців".
Деталі: Депутати пропонують Верховній Раді визначити законопроєкти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, що мають доведений зв’язок з РФ, як актуальні для їх позачергового розгляду та прийняття.
Рекомендації отримала й Чернівецька обласна державна адміністрація.
ЧОДА закликають проаналізувати, чи є законним використання "культових будівель та майна держави, переданого у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам)", які мають зв’язок з Росією.
Головам територіальних громад краю рекомендують припинити "договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами)", які мають зв’язок з РФ, та заборони користуватися майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.
Нагадаємо:
- 27 грудня 2022 року місцеві депутати звернулися до Верховної Ради, президента та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ МП, релігійних організацій з центром в РФ, що діють на території України.