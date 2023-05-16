Черновицкий облсовет просит запретить деятельность УПЦ МП в области

Черновицкий областной совет призывает запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, на территории области. Председателям общин рекомендуют прекратить договоры об аренде имущества и земли для таких церковных организаций.

Источник: Черновицкий областной совет

Дословно: "Депутаты Черновицкого областного совета считают деятельность религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (Россией), запрещенной на территории Черновицкой области.

За это проголосовали сегодня (16 мая) во время заседания ХІІ очередной сессии 40 областных избранников".

Детали: Депутаты предлагают Верховной Раде определить законопроекты, касающиеся законности функционирования религиозных организаций, имеющих доказанную связь с РФ, как актуальные для их внеочередного рассмотрения и принятия.

Рекомендации получила и Черновицкая областная государственная администрация.

ЧОГА призывают проанализировать, является ли законным использование "культовых зданий и имущества государства, переданного в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (общинам)", которые имеют связь с Россией.

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Председателям территориальных общин края рекомендуют прекратить "договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков с религиозными организациями (общинами)", которые имеют связь с РФ, и запрета пользоваться имуществом, являющимся собственностью сельских, поселковых, городских территориальных общин.

Напомним: