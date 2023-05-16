"Це чорний день, ми шоковані": Верховний суд готується висловити недовіру Князєву
Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва, а також готуються висловити вотум недовіри.
Джерело: УП із посиланням на секретаря засідання Дмитра Луспенчика
Пряма мова: "Верховний суд, повністю усвідомлюючи свою і роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються з імовірними корупційними діяннями його окремих представників.
Судді ВС шоковані зазначеними подіями. ВС наголошує, що повне, об’єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотнє покарання. Судді та працівники ВС добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством.
Судді ВС змушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, завдають непоправної шкоди репутації та довірі до суду, нищать авторитет правосуддя. ВС діє і буде діяти за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів.
Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар".
Деталі: За заяву віддали 142 голоси, проти немає. Якщо ВС оголосить недовіру Князєву, він втатить посаду голови ВС, проте лишиться на посаді судді.
"Це чорний день в історії суду".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023
Після викриттів НАБУ Верховний суд позачергово зібрав засідання пленуму.
Судді заявили, що усвідомлюють свою відповідальність і співпрацюють зі слідством.
Заяву підтримали одноголосно. pic.twitter.com/7RasRlUdq4
Передісторія:
- Ввечері 15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у 3 млн доларів.