"Це чорний день, ми шоковані": Верховний суд готується висловити недовіру Князєву

Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва, а також готуються висловити вотум недовіри.

Джерело: УП із посиланням на секретаря засідання Дмитра Луспенчика

Пряма мова: "Верховний суд, повністю усвідомлюючи свою і роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються з імовірними корупційними діяннями його окремих представників.

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Судді ВС шоковані зазначеними подіями. ВС наголошує, що повне, об’єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотнє покарання. Судді та працівники ВС добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством.

Судді ВС змушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, завдають непоправної шкоди репутації та довірі до суду, нищать авторитет правосуддя. ВС діє і буде діяти за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів.

Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар".

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Деталі: За заяву віддали 142 голоси, проти немає. Якщо ВС оголосить недовіру Князєву, він втатить посаду голови ВС, проте лишиться на посаді судді.

"Це чорний день в історії суду".

Після викриттів НАБУ Верховний суд позачергово зібрав засідання пленуму.

Судді заявили, що усвідомлюють свою відповідальність і співпрацюють зі слідством.

Заяву підтримали одноголосно. pic.twitter.com/7RasRlUdq4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023

Передісторія: