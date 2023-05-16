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"Це чорний день, ми шоковані": Верховний суд готується висловити недовіру Князєву

Тетяна Лозовенко, Соня ЛукашоваВівторок, 16 травня 2023, 15:08
Це чорний день, ми шоковані: Верховний суд готується висловити недовіру Князєву
фОТО УП

Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва, а також готуються висловити вотум недовіри.

Джерело: УП із посиланням на секретаря засідання Дмитра Луспенчика

Пряма мова: "Верховний суд, повністю усвідомлюючи свою і роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються з імовірними корупційними діяннями його окремих представників. 

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Судді ВС шоковані зазначеними подіями. ВС наголошує, що повне, об’єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотнє покарання. Судді та працівники ВС добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством. 

Судді ВС змушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, завдають непоправної шкоди репутації та довірі до суду, нищать авторитет правосуддя. ВС діє і буде діяти за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів.

Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар".

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Деталі: За заяву віддали 142 голоси, проти немає. Якщо ВС оголосить недовіру Князєву, він втатить посаду голови ВС, проте лишиться на посаді судді.

Передісторія:

  • Ввечері 15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у 3 млн доларів.

Теми: Верховний судкорупціясуд
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