"Это черный день, мы шокированы": Верховный суд готовится выразить недоверие Князеву

Судьи Верховного суда сделали заявление относительно разоблачения на взяточничестве главы ВС Всеволода Князева, а также готовятся выразить вотум недоверия.

Источник: УП со ссылкой на секретаря заседания Дмитрия Луспенчика

Прямая речь: "Верховный суд, полностью осознавая свою роль и место в системе правосудия, берет на себя полную ответственность за события, происходящие с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей.

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Судьи ВС шокированы указанными событиями. ВС отмечает, что полное, объективное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему установлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники ВС добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием.

Судьи ВС вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый вред репутации и доверию к суду, уничтожают авторитет правосудия. ВС действует и будет действовать по принципу самоочищения, принимая все необходимые меры.

Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар".

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Детали: За заявление отдали 142 голоса, против нет. Если ВС объявит недоверие Князеву, он потеряет должность председателя ВС, однако останется в должности судьи.

"Це чорний день в історії суду".

Після викриттів НАБУ Верховний суд позачергово зібрав засідання пленуму.

Судді заявили, що усвідомлюють свою відповідальність і співпрацюють зі слідством.

Заяву підтримали одноголосно. pic.twitter.com/7RasRlUdq4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023

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