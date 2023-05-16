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"Это черный день, мы шокированы": Верховный суд готовится выразить недоверие Князеву

Татьяна Лозовенко, Соня ЛукашоваВторник, 16 мая 2023, 15:08
Это черный день, мы шокированы: Верховный суд готовится выразить недоверие Князеву
фОТО УП

Судьи Верховного суда сделали заявление относительно разоблачения на взяточничестве главы ВС Всеволода Князева, а также готовятся выразить вотум недоверия.

Источник: УП со ссылкой на секретаря заседания Дмитрия Луспенчика

Прямая речь: "Верховный суд, полностью осознавая свою роль и место в системе правосудия, берет на себя полную ответственность за события, происходящие с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей. 

Судьи ВС шокированы указанными событиями. ВС отмечает, что полное, объективное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему установлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники ВС добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием. 

Судьи ВС вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый вред репутации и доверию к суду, уничтожают авторитет правосудия. ВС действует и будет действовать по принципу самоочищения, принимая все необходимые меры.

Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар".

Детали: За заявление отдали 142 голоса, против нет. Если ВС объявит недоверие Князеву, он потеряет должность председателя ВС, однако останется в должности судьи.

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Предыстория:

  • Вечером 15 мая антикоррупционные органы задержали председателя украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки в 3 млн долларов.

Темы: Верховный судкоррупциясуд
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