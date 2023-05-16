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В Росії стався вибух на газопроводі, є загиблий

Альона Мазуренко Вівторок, 16 травня 2023, 15:13
В Росії стався вибух на газопроводі, є загиблий
фото: Газпром Югорськ

В Росії стався вибух на газопроводі в Ханти-Мансійському окрузі, внаслідок вибуху одна людина загинула і 5 постраждали.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: В екстрених службах Росії повідомили, що вибух стався на газопроводі в Ханти-Мансійському окрузі. Аварія сталася в Білоярському районі, приблизно за 30 кілометрів від селища Лихма на ділянці магістрального газопроводу.

Згодом в РФ повідомили, що одна людина загинула і 5 постраждали під час вибуху газопроводу. Загоряння сталося під час проведення ремонтних робіт.

Сіврозмовник в екстрених службах РФ заявив, що "на недіючій нитці магістрального газопроводу компанії "Газпром трансгаз Югорськ" Бобровського лінійного виробництва управління Ямал - Європа сталося загоряння недіючого газопроводу в районі кранових вузлів на лінійній частині".

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Теми: Росіягазвибух
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