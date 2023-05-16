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В России произошел взрыв на газопроводе, есть погибший

Алена МазуренкоВторник, 16 мая 2023, 15:13
В России произошел взрыв на газопроводе, есть погибший
фото: Газпром Югорск

В России произошел взрыв на газопроводе в Ханты-Мансийском округе, в результате взрыва один человек погиб и 5 пострадали.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: В экстренных службах России сообщили, что взрыв произошел на газопроводе в Ханты-Мансийском округе. Авария произошла в Белоярском районе, примерно в 30 километрах от поселка Лихма на участке магистрального газопровода.

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Позже в РФ сообщили, что один человек погиб и 5 пострадали при взрыве газопровода. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

Собеседник в экстренных службах РФ заявил, что "на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" Бобровского линейного производства управления Ямал - Европа произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части".

Темы: Росcиягазвзрыв
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