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Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України – ЗМІ

Вівторок, 16 травня 2023, 16:27
Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України – ЗМІ
Китай нервує через знаки підтримки України, фото Kyodo

Влада Китаю попросила іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди", очевидно, маючи на увазі знаки, що демонструють підтримку України.

Джерело: японське інформаційне агентство "Kyodo" з посиланням на "численні дипломатичні джерела в столиці"

Деталі: Багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням українського прапора та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність із Україною, яка бореться з російським вторгненням.

У повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди і "уникати конфліктів між державами".

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших країн. Ніхто з них не зняв вивіски. Серед посольств у Пекіні, які демонструють підтримку України, є посольства Канади, Німеччини та Польщі, зазначає "Kyodo".

У повідомленні також йдеться про те, що посольства і міжнародні організації "зобов'язані дотримуватися китайських законів і правил", хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вважається, що лист було надіслано всім дипломатичним місіям у Китаї. Деякі посольства також вивішують веселковий прапор, символ гордості і різноманітності сексуальних меншин.

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Європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодних розумних підстав перешкоджати державі висловлювати свої наміри, і що вони не будуть виконувати це прохання.

Нагадаємо: Із понеділка Китай направив спеціального посланника в Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину для сприяння мирним переговорам щодо війни в Україні. 

Але критики сумніваються, що Пекін може виступати в ролі посередника через свої тісні зв'язки з Москвою.

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