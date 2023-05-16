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Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины – СМИ

Вторник, 16 мая 2023, 16:27
Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины – СМИ
Китай нервничает из-за знаков поддержки Украины, фото Kyodo

Власти Китая попросили иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", очевидно, имея в виду знаки, демонстрирующие поддержку Украины.

Источник: японское информационное агентство "Kyodo" со ссылкой на "многочисленные дипломатические источники в столице"

Детали: Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением украинского флага и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, которая борется с российским вторжением.

В сообщении Министерства иностранных дел Китая от 10 мая посольства и международные организации призвали не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать конфликтов между государствами".

Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других стран. Никто из них не снял вывески. Среди посольств в Пекине, которые демонстрируют поддержку Украины, есть посольства Канады, Германии и Польши, отмечает "Kyodo".

В сообщении также говорится о том, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Считается, что письмо было отправлено всем дипломатическим миссиям в Китае. Некоторые посольства также вывешивают радужный флаг, символ гордости и разнообразия сексуальных меньшинств.

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Европейский дипломат раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет никаких разумных оснований препятствовать государству выражать свои намерения, и что они не будут выполнять эту просьбу.

Напомним: С понедельника Китай направил специального посланника в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для содействия мирным переговорам по войне в Украине. 

Но критики сомневаются, что Пекин может выступать в роли посредника из-за своих тесных связей с Москвой.

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