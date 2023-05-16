Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины – СМИ

Вторник, 16 мая 2023, 16:27
Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины – СМИ
Китай нервничает из-за знаков поддержки Украины, фото Kyodo

Власти Китая попросили иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", очевидно, имея в виду знаки, демонстрирующие поддержку Украины.

Источник: японское информационное агентство "Kyodo" со ссылкой на "многочисленные дипломатические источники в столице"

Детали: Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением украинского флага и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, которая борется с российским вторжением.

Реклама:

В сообщении Министерства иностранных дел Китая от 10 мая посольства и международные организации призвали не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать конфликтов между государствами".

Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других стран. Никто из них не снял вывески. Среди посольств в Пекине, которые демонстрируют поддержку Украины, есть посольства Канады, Германии и Польши, отмечает "Kyodo".

В сообщении также говорится о том, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

ВИДЕО ДНЯ

Считается, что письмо было отправлено всем дипломатическим миссиям в Китае. Некоторые посольства также вывешивают радужный флаг, символ гордости и разнообразия сексуальных меньшинств.

Европейский дипломат раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет никаких разумных оснований препятствовать государству выражать свои намерения, и что они не будут выполнять эту просьбу.

Напомним: С понедельника Китай направил специального посланника в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для содействия мирным переговорам по войне в Украине. 

Но критики сомневаются, что Пекин может выступать в роли посредника из-за своих тесных связей с Москвой.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: