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Російська Дума денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 16:26

Держдума РФ проголосувала за законопроєкт про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Интерфакс".

Участь Росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента Владіміра Путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що договір давно існує лише на папері і його денонсація зміцнить безпеку Росії.

Він нагадав, що "Росія призупинила свою участь у договорі ще 2007 року через лицемірну позицію блоку НАТО, країни якого так і не ратифікували адаптований варіант Договору". "З практичної точки зору Договір про звичайні збройні сили в Європі давно існує лише на папері", – зазначив глава комітету.

Зі свого боку голова комітету Держдуми з оборони Андрей Картаполов заявив у вівторок, що денонсація договору – "це наш сигнал Заходу, що більше ні Сполучені Штати, ні натовські країни не є договороздатними партнерами, чию позицію ми враховуємо".

ВІДЕО ДНЯ

Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі минулого тижня.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти, включаючи танки, артилерію, вертольоти і літаки.

Теми: РосіязброяЄСдипломатичні відносини
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