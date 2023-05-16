Российская Дума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума РФ проголосовала за законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс".

Участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что договор давно существует лишь на бумаге и его денонсация укрепит безопасность России.

Он напомнил, что "Россия приостановила свое участие в договоре еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора". "С практической точки зрения Договор об обычных вооруженных силах в Европе давно существует лишь на бумаге", - отметил глава комитета.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил во вторник, что денонсация договора - "это наш сигнал Западу, что больше ни Соединенные Штаты, ни натовские страны не являются договороспособными партнерами, чью позицию мы учитываем".

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе на прошлой неделе.

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.